Eskişehir'de günübirlik kiralık evler denetlendi

Eskişehir'de polis ekiplerince günübirlik kiralık evlere yönelik denetim gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince ramazan bayramı tedbirleri kapsamında il genelinde, 39 personel ve 8 ekibin katılımıyla günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı.



Denetimlerde, 63 işletme ve 846 oda kontrol edildi.



Bazı işletmelerin Kimlik Bildirim Sistemi'ne kayıtlı olmadığı veya kayıtlı olmasına rağmen giriş yapmadığı tespit edildi.



Bu kapsamda ilgili bazı işletmelere toplam 307 bin 69 lira idari para cezası uygulandı.



