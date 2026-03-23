Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.



Şahin D. idaresindeki 41 B 6550 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Filiz'e (76) çarptı.



Ağır yaralanan Fevzi Filiz, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Bu arada otomobilde yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Melih S. (23) ise ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

