Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, hakkında 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 24.03.2026 - 15:37
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, hakkında 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerin çalışması sonucunda "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri