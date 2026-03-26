Eskişehir'de makas atan alkollü sürücüye 62 bin 719 lira ceza

Eskişehir'de makas atarak ilerleyen alkollü sürücüye 62 bin 719 lira idari para ceza yazıldı.



Eskişehir-Bursa kara yolunda seyir halinde olan E.G. idaresindeki 26 AKC 286 plakalı pikap, trafiği tehlikeye atacak şekilde hızlı şerit değiştirerek ilerledi.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timi ve Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince durdurulan muayenesiz aracın sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.



Sürücüye, "tehlikeli şerit değiştirmek", "alkollü araç kullanmak" ve "muayenesiz araç kullanmak" suçlarından toplam 62 bin 719 lira ceza uygulandı.

