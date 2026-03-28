Eskişehir'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi ağır yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşen kişi ağır yaralandı.



Bahçelievler Mahallesi Balkan Caddesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki evinde yaşayan 20 yaşındaki E.K. henüz bilinmeyen nedenle pencereden düştü.



Bina önündeki ağaca çarptıktan sonra kaldırıma düşen E.K, ağır yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K, burada tedavi altına alındı.



Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

