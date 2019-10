Anadolu Üniversitesinde ‘Kalite Şöleni’

Anadolu Üniversitesi 18. Eskişehir Kalite Şölenine ev sahipliği yaptı.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Eskişehir Şubesi tarafından organize edilen etkinlik, Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirildi. Kalite şöleninde Açıköğretim Fakültesi ve KalDer arasında ‘Ulusal Kalite Hareketi (UKH) İyi Niyet Bildirgesi’ de imzalandı. Bildirgeyi Anadolu Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ile KalDer adına Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir imzaladı. Bu bildirgeyle birlikte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tüm birimlerinde mükemmelliğin temel kavramlarını benimseme konusunda kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu. Bu yılki temanın ‘Ufkun Ötesini de Görmek Gerek’ olarak belirlendiği etkinlikte, üç ana oturumda ‘İnovasyonun Önemi’, ‘Gelecekte Neler Olacak’, ‘Gelecekte Var Olmak İçin Bugünden Neler Yapmalıyız’ konuları tartışıldı, başarı örnekleri incelendi.



“Üstümüze düşen görevi sonuna kadar sürdüreceğiz”

Açılış konuşmasını yapan KalDer Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Burak Erdinç, sürdürülebilir bir gelecek için bugünden geleceği tanımanın ve anlamanın önemini vurguladı. Erdinç, “Bugün şölenimizde değerli konuşmacılarımızla özellikle inovasyon, endüstri 4.0 ve sürdürülebilirlik konu başlıkları altında bilgi ve deneyim paylaşımlarında bulunacağız. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, bir sözünde şöyle söylemiştir: ‘Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ki ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır.’ Bu söz, aslında bugün konumuz olan çerçeveyi çok iyi bir şekilde, üstelik neredeyse bir asır önceden özetliyor. Bizler KalDer olarak kurum ve kuruluşlarımızı geleceğe hazırlamak için gerek eğitimlerle, gerek danışmanlıklarla gerekse deneyim paylaşımlarıyla üstümüze düşen vazifeyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Gelecek hepimizin geleceği. Eğer el ele verip birlikte çalışırsak geleceğe umutla bakabiliriz” ifadelerini kullandı.



“İnovasyon alanında yetkinliklerimizi hızlıca geliştirmeliyiz”

Konuşmasında KalDer’in misyonundan bahseden Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir, derneğin 1990 yılından beri mükemmellik kültürünü yaşam biçimi haline dönüştürerek ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin artırılması için çalıştığını belirtti. Özdemir, “Bu amaçla ve misyonumuzun bize yüklediği sorumlulukla KalDer olarak merkezi yönetim, şubelerimiz, temsilciliklerimiz ve gönüllülerimizle düzenlediğimiz mükemmel ödül süreçleri, kongreler, eğitimler, etkinlikler ve ulusal kalite hareketi ile kurum ve kuruluşlarımızın kalitesinin ve rekabet düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak için çok çaba sarf ediyoruz. İşte, Eskişehir şubemizin 18. kez başarıyla gerçekleştirdiği kalite şöleni de bu çabalarımızın önemli bir parçası. Aynı zamanda iş süreçlerimizin her aşamasında maliyet inovasyonu ile verimlilik sağlamayı da düşünmeliyiz. Her alanında baş döndürücü gelişmeler yaşadığımız dünyaya ayak uydurabilen kurumlar yollarına daha güçlü olarak devam ederken değişime liderlik yapamayan çok önemli şirketler bir bir yok oluyor. Bizler de ülkemizin ve kurumlarımızın geleceğin kazananları arasında olmaları ve rekabet avantajı sağlayabilmeleri için hiç şüphesiz inovasyon alanında yetkinliklerimizi hızlıca geliştirmeliyiz” şeklinde konuştu.



İlk oturumda inovasyon konuşuldu

Etkinliğin ilk oturumunda inovasyon konusu derinlemesine ele alındı. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Elçisi Celal Seçkin’in başkanlığında yürütülen oturumda, Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Akın, Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu ve GC Europe Kalite Güvence ve İş Mükemmelliği Genel Müdürü Murat Aydın konuşmacı olarak yer aldı.

‘Geleceğin Teknolojisi’ başlığını taşıyan etkinliğin 2’nci oturumunu Ford Otosan Eskişehir Fabrika Müdürü Aysan Hoşver yönetti. Bu oturumun konuşmacıları arasında ise Siemens Türkiye Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 Pazarlama Yöneticisi Derya İren, Bosch Byrsa Lojistik Alan Müdürü Ersin Öztürk ve BrandIT Kurucusu Özgür Aslan vardı.

Son oturum ise ‘Gelecekte Var Mısın?’ başlığı altında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çabuk başkanlığında ilerledi. Oturumun konuşmacılarını ise Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Emin Çabuk, eğitimci ve yazar Can Pabuççuoğlu ve Yataş Fabrika Müdürü Metin Özbek oluşturdu.

Oturumların ardından son olarak Oğuz Benlioğlu, “Yaşam Biçimi Olarak Kalite” konu başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

