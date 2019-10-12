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Acılı baba konuştu, ‘Bizi de tehdit ediyordu’ Hastane bahçesinde bekleyen baba gözyaşları içerisinde ...

İHA

Acılı baba konuştu, ‘Bizi de tehdit ediyordu’ Hastane bahçesinde bekleyen baba gözyaşları içerisinde acı olayı anlattı Satırla sokak ortasında ağır yaralanan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor 68 yaşındaki babanın hastanede kaygılı bekleyişi sürüyor

Eskişehir’de eski eşi tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hastane bahçesinde çaresiz bekleyen baba, “Kanın durmasını bekliyorlar. Yüzde 100 ölüm durumu var" dedi.
Olay, merkez Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yıllık kocasından 1 yıl önce ayrılık kararı alan ve yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen daha önceden uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın Özalpay (52), yanında taşıdığı satırla Arslan’a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı. Kafatası ve yüzünden derin yaralar alan Arslan’ın yardımına olayı gören çevredeki vatandaşlar koştu. Zanlı, çevredekiler tarafından darp edildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.
İki çocuk annesi kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Kentteki bir anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan ve iki çocuğu bulunan Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Hastane bahçesinde kızından güzel bir haber bekleyen 68 yaşındaki baba Serdar Arslan, kızının sürekli rahatsız edildiğini belirtti. Daha öncesinde Özalpay’ın kendilerini de pompalı tüfekle vuracağını söyleyerek tehditler ettiğini öne süren Arslan, daha öncesinde defalarca şikâyetçi olduklarını kaydetti. Doktorlardan gelecek güzel haberi bekleyen acılı baba, “Bununla çok mahkemelik olduk biz. Ben şikâyetçi oldum. Kızım şikâyetçi oldu. Çalıştığı iş yerinde kızımı rahatsız etti. Hem telefonla hem de taksiyle. Yolda, çarşıda, pazarda nerede gördüyse kızıma hakaretler etti. Aileme, bana, çocuklarıma hakaret etti. Bizi pompalı tüfekle vuracağını söyledi. Bizi de tehdit ediyordu. Ben eve giderken camdan çıkıp bana hakaret etti. Nasıl bir insafsızsa ben ona hayvan bile diyemem. Ben hastayım. Daha 4 gün oldu safra kesemi aldılar. Hastaneden yeni çıktım, bir de başıma bu geldi. Allah diyorum başka bir şey demiyorum. Eve geldim polisler gelip kapıyı açtı. Benim içime şüphe düştü. Kızımı aradım telefona cevap vermedi. Bir daha aradım. Polis memuru ‘tıp fakültesine gelin’ dedi. Akşam saat 18.00 sularıydı. Beyinde ödem oluşmuş. Beyinde kanama olmuş. Tansiyonu falan düşmüş. Kanın durmasını bekliyorlar. Yüzde yüz ölüm durumu var. Çünkü satırla kafasına iki sefer vurmuş ve beyin dışarı çıkmış. Beyin hava alınca ödem oluşmuş. Yüzüne de satır vurmuş dudağına kadar. Elleri ve kolları paramparça. Belki 20 kere şikâyet ettik. Sürekli git gel. Sürekli şikâyet ettik. Söylediği kelimeleri gidip inkâr ediyor. Şahidimiz olmadığı için takipsizlik kararı geliyor” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR

12 Ekim 2019 Cumartesi

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