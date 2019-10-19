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Anadolu Üniversitesi Cam Bölümü Teknofest'de bronz madalya kazandı Yerli üretim cam köpüğü yalıtım ...

İHA

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Ekrem Kula yürütücülüğünde Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burak Evirgen ve Prof. Dr. Mustafa Tuncan ile birlikte geliştirilen TÜBİTAK 1005 proje çıktısı "Geri Dönüşüm Camlardan Elde Edilen Çok Amaçlı Cam Köpüğü" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu bronz madalya ödülünü almaya hak kazandı.

Anadolu Üniversitesi Cam Bölümü Teknofest'de bronz madalya kazandı Yerli üretim cam köpüğü yalıtım malzemesi buluşu ödüle layık görüldü

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Ekrem Kula yürütücülüğünde Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burak Evirgen ve Prof. Dr. Mustafa Tuncan ile birlikte geliştirilen TÜBİTAK 1005 proje çıktısı “Geri Dönüşüm Camlardan Elde Edilen Çok Amaçlı Cam Köpüğü” başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu bronz madalya ödülünü almaya hak kazandı.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2016 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 4. sü İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’19 (Istanbul International InventionsFair) Teknofest kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ile 1722 Eylül 2019 tarihleri arasında Atatürk havalimanında gerçekleştirilen fuarda ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi tarafından sergilenen 9 buluş içerisinde yer alan ve patent yarışması kapsamında 15 kişiden oluşan jüri tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilen yerli üretim cam köpüğü yalıtım malzemesi buluşu bronz madalya ödülü almaya layık görüldü.
Sergilenen buluşun değer görüldüğü madalya ve plaketler Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve IFIA temsilcisi Zoran Barisic tarafından buluş sahipleri adına Arinkom TTO yöneticisi Mehmet Hakan Dağ’a takdim edildi. Arinkom TTO yöneticisi Mehmet Hakan Dağ madalya ve plaketleri buluş sahiplerine bizzat teslim etti.
Doç. Kula: "Her yıl bir proje gerçekleştirmeye çalışıyorum"
Proje hakkında bilgi veren Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Ekrem Kula “Cam Bölümü ülkemizde sadece Anadolu Üniversitesi’nde var. 2003’te kuruldu ve kuruluşunu ben bizzat kendim yaptım. 2003’ten bu yana cam bölümü bir ara seramik ile de birleşmiş olsa da bağımsız bir bölüm olarak kendini sürdürüyor. Cam sanayisi dünyanın en önde gelen sanayilerinden birisidir. Dolayısıyla okuldaki bu bölüm böyle bir sanatsal eksikliği gideriyor. Benim 1005 projem TÜBİTAK yeni fikirler projesi, bu proje daha ziyade mühendislerin yaptığı bir proje. Ama benim teknolojiye yatkınlığım böyle bir proje yapma fırsatı verdi. Ben kendime her yıl bir proje öneriyorum ve onu gerçekleştirmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

"Gördüğüm bir yangından sonra bu proje aklıma geldi"
Bu projenin özelliğinin geri dönüşüm camlarından elde edilen bir köpük yapmak ve köpükle de sanat malzemeleri tasarlamak olduğunu belirten Doç. Kula: “Daha sonra İstanbul’da bir bina yangını gördüm ve bende ordaydım. 3 dakikada 45 katlı bir bina yanınca neden bir yalıtım projesi yapmıyorum diye aklıma bir fikir geldi. Bu projeyi gerçekleştirdim ve Tübitak bunu kabul etti. Biz bu projeyi Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Tuncan ve Doktor Öğretim Üyesi Burak Evirgen ile birlikte yaptık. Onlar yalıtımla ilgili testleri yaptılar bende malzemenin kendisini, üretimini ve gelişimi sağladım. Dolayısıyla testlerden başarılı geçti ve A1 sınıfı uluslararası yanmazlık belgesi aldık. Diğer yalıtımla ilgili testler yapıldı ve sonuçta projemiz bitirildi” İfadelerini kullandı.
"Buluşun patentini Üniversitemize verdik"
Bilimsel araştırmaların ve projelerin önemine dikkati çeken Doç. Kula, “Bu projemiz hayata geçme durumunda yani üretilme durumu var, ayrıca bir işletme projemiz de var. Bilimsel çalışmaların sektöre yansıması oldukça önemli. Ayrıca buluşun patentini üniversitemize verdik. Teknofest fuarında bronz madalya almamızla projemiz tescillenmiş oldu. Bu proje hem üniversitemize hem fakültemize ve özellikle cam bölümüne büyük katkı sağladı” dedi.

ESKİŞEHİR

19 Ekim 2019 Cumartesi

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