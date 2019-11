'Pazar Duası' geleneği yıllardır yaşatılıyor Vatandaşlar ve pazar esnafı alışverişe ara vererek duaya eşlik ediyorlar Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam; "Pazar Duası bir ahilik geleneğidir" "Pazar alışverişlerinin gerek esnaf gerekse tüketiciler için bereketli geçmesi temennisiyle dualar yapılıyor"

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde her hafta cuma günü yapılan "Pazar Duası" geleneği yıllardır yaşatılıyor.

Sarıcakaya İlçesi Hürriyet Caddesi üzerinde her cuma günü kurulan pazarda sabahları okunan "Pazar Duası" pazara gelmiş bulunan alıcı ve satıcılar için de moral kaynağı oluyor. Sarıcakaya Belediyesi’nden okunan pazar duasını, belediye görevlilerinden Erkan Karaoğlu seslendiriyor. Çok eski bir ahilik geleneği olan Pazar Duası okunduğu sırada civarda olan vatandaşlar ve pazar esnafı alışverişe ara vererek duaya eşlik ediyorlar.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam da her cuma pazarcı esnafını tek tek ziyaret ederek onların talep ve önerilerini değerlendiriyor. Vatandaşların pazar alışverişini yapabilmeleri amacıyla ayrıca tüm mahallelerden ücretsiz servis kaldırdıklarını vurgulayan Çam, “Vatandaşlarımızın haftalık alışveriş ihtiyaçlarının giderildiği pazarda alışveriş yapabilmeleri amacıyla dış mahallelerimizin hepsinden buraya gelebilmeleri için ücretsiz servis hizmetimiz mevcuttur. Bu durum gayet memnuniyetle karşılanmaktadır” dedi.

Okunan 'Pazar Duası'nın bir ahilik geleneği olduğuna işaret ederek sözlerine devam eden Çam, “Bereket duasının geleneksel hale getirdik. Her cuma sabahı pazarda alışverişler başlamadan tekrarlanmaktadır. Pazar alışverişlerinin gerek esnaf gerekse tüketiciler için bereketli geçmesi temennisiyle dualar yapılıyor. Satıcı ve tüketiciler bu duaya katılarak alışverişlerin bereketli geçmesini temenni ediyor" diye konuştu.

Pazar esnafları ve vatandaşlar da yapılan duadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek belediyenin bu uygulamasına teşekkür etti.

