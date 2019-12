Konservatuvar öğrencilerinden ''Çağdaş Oda Müziği Konseri''

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen ''Çağdaş Oda Müziği Konseri'' Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleştirildi. Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Pieter Snapper'ın öğrencilerinin sahne aldığı konser, dinleyicilerden tam not aldı.

Türkiye'de ses mühendisi ve prodüktör olarak ünlü isimlerle birlikte çalışan Öğr. Gör. Snapper, Kompozisyon, Çağdaş Müzik ve Müzikoloji alanında ders vermek için Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bulunduğunu ifade etti. Snapper, konserle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

''Çağdaş Müziği icra etmek ve anlamak için farklı enstrümanlara yer vermek gerekiyor. Müzisyenler bu şekilde müziğin derinliğini anlayabilirler. Öğrencilerimiz bu konserler sayesinde çağdaş müzikle ilişki kurabiliyorlar. Bugün çalacağımız parça ise Terry Riley'in 1964 yılında bestelediği ''In C'' parçası. 53 müzikal cümleden oluşan ve ilk minimalist beste olan bu parçaya oldukça fazla çalıştık. Öğrencilerimizin konserlere hazırlık süreçleri oldukça vakit alıyor; ama onlara yorum yeteneğinin yanında tecrübe de kazandırıyor. İlerleyen zamanlarda da bu gibi çağdaş ve farklı parçaların çalındığı konserleri düzenlemeye devam edeceğiz.''

Konserde Öğr. Gör. Snapper’ın öğrencileri; Cemal Kutlu, Devrim Büyükbayraktar, Ecenur Özer, Esem Su Yalman, Erkan Özel, Gürbüz Murat Şen, Hasan Korhan Öz, İrem Ece Gülensoy ve İremnur Yalçın performanslarını sergilediler.

