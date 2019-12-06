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YORUM KURALLARINI OKUDUM

ESOGÜ'de okuma-yazma kursunu tamamlayanlara sertifika töreni

İHA

ESOGÜ UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'ndeki 'Türkçe OkumaYazma Kursunu' tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni ve sonrasında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu seminer düzenlendi.

ESOGÜ'de okuma-yazma kursunu tamamlayanlara sertifika töreni

ESOGÜ UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’ndeki 'Türkçe OkumaYazma Kursunu' tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni ve sonrasında ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konulu seminer düzenlendi.
Seminer Büyükşehir Belediyesi Kadın, Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Selim Öztop tarafından verildi. İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı bütçe desteği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) işbirliği ile ESOGÜ UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde, merkezin kadın danışanlarının eşlerine, kardeşlerine, babalarına ve çocuklarına verilen Türkçe OkumaYazma Kursu, ESOGÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Anılan danışmanlığında Eğitim Fakültesi gönüllü öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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