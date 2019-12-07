Başkan Ataç, Noyan Rona ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, uzun yıllardır Çin’de diplomatlık yapan Noyan Rona’yı ağırladı.

Buluşmada Başkan Ataç, Rona’ya Tepebaşı Belediyesi’nin örnek çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Ataç’a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Rona, "Eskişehir’e uzun zamandır gelmek istiyordum, bu fırsatı bulduğum için mutluyum. Benim için hem öğretici hem de çok teşvik edici bir deneyim oldu. Çin’e döndüğümde Eskişehir’i çok güzel bir şekilde anlatacağım. Ahmet Ataç ile tanıştığım için büyük bir onur duydum. Burada belediyeciliğin çok başarılı bir yönünü gördüm. Eskişehir, kendi imkanlarını kullanması açısından çok güzel bir örnek teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.



"İlerleyen zamanlarda Çin’de güzel birliktelikler yaşarız"

Başkan Ataç da "Sevgili dostumuz Noyan Rona, Türkiye’yi Çin’de en iyi şekilde temsil ediyor. Eksik olmasın ziyareti ile bizi mutlu etti. Diliyorum ilerleyen zamanlarda Çin’de güzel birliktelikler yaşarız. Bu nazik ziyaretinden dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Buluşmada Başkan Ataç, Rona’ya günün anısına Yunus Emre’nin camdan bir figürü ve “Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir” kitabını armağan etti.

Öte yandan, Ataç, konuğu Rona ve beraberindeki heyete belediye hizmet binasında bulunan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de tanıttı. Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

ESKİŞEHİR 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.