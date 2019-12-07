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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Ataç, Gümüşhanelilerle buluştu

İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gümüşhanelilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Ataç, Gümüşhanelilerle buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gümüşhanelilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Eskişehir’deki Gümüşhaneliler Derneği tarafından kentte öğrenim gören hemşehri öğrencilerin tanışması ve kaynaşması amacıyla düzenlenen kahvaltı organizasyonuna, Tepebaşı Belediyesi Sinan Alağaç Deneyimli Kafe ev sahipliği yaptı. Organizasyona, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra Eskişehir’deki Gümüşhaneliler Dernek Başkanı İrfan Ataman, dernek yöneticileri ve çok sayıda Gümüşhaneli katıldı.
Burada ilk olarak konuşan Dernek Başkanı İrfan Ataman, kentte öğrenim gören Gümüşhaneli öğrencilerin tanışması ve kaynaşması amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, hemşehri dayanışmasının önemine dikkat çekti. Gençlere öğrenimleri süresince kendilerini geliştirmelerinin çok önemli olduğu tavsiyesinde bulunan Ataman, kendilerini yalnız bırakmadıkları ve verdikleri destekler için Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a da teşekkürlerini iletti.
Daha sonra konuşan Başkan Ataç ise gençlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmeleri gerektiğine dikkat çekti. Ataç, “Öncelikle Gümüşhanelilerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Hemşehri gençlerin bir araya getirilerek tanışmaların ve kaynaşmalarının sağlanması son derece önemlidir. Benim gençlere tek bir tavsiyem olacak o da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izini bırakmamaları ve onun izinden gitmeyi sürdürmeleridir. Bizim tek yolumuz var o da Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği medeniyettir. Onun ilkeleri, devrimleri bizim için gerçekten çok önemlidir” dedi.

"Tepebaşı Belediyesi Türkiye’de ve Avrupa’da parmakla gösterilen bir belediye haline geldi”
Eskişehir’in Türkiye’nin parlayan yıldızı olduğunu ve Tepebaşı Belediyesinin Türkiye’de yapılamayan projeleri hayata geçirmek gibi bir vizyon çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Ataç, “Eskişehir’imiz son 20 yılda gerçekten müthiş yol aldı. Eskişehir, Türkiye’nin gerçekten parlayan yıldızı oldu. Hafta sonları binlerce insan diğer yerlerden gelerek Eskişehir’i geziyor. Ayrıca bize belediye başkanları ve başka görevde olanlar insanlar da gelerek projelerimizi bilmek ve yerinde görmek istiyorlar. Onları da ağırlıyoruz ve projelerimizi anlatıyoruz. Bizim projelerimiz hakikaten Türkiye’de örnek olacak projelerdir. Tepebaşı Belediyesinin farklı bir vizyonu var. Bu vizyon üzerinden yürüyor. Türkiye’de yapılmayan işleri bulup onları yapıyoruz. Küçük bütçelerimizle ilk olma özelliğini taşıyan birçok projeyi hayata geçirmekten dolayı da çok mutluyuz. Tepebaşı Belediyesi bugün Türkiye’de ve Avrupa’da parmakla gösterilen bir belediye haline geldi” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Ataman ve dernek yöneticileri tarafından Başkan Ataç’a Gümüşhane’de bulunan 'Ataç Konağı’nın fotoğrafı hediye edildi.
Organizasyon, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.

ESKİŞEHİR

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:28
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