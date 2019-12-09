Alacağı olan kadını göğsünden bıçaklayıp intihara kalkıştı Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Eskişehir’de kendisine kredi çektirdiğini iddia ettiği kadını sokak ortasında göğsünden bıçaklayan şahıs intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Paşa Mahallesi Acıçeşme Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 55 yaşındaki Naime K. ile 71 yaşındaki Mestan Y. arasında verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Mestan Y., üzerinde taşıdığı bıçakla kendisine kredi çektirdiğini iddia ettiği Naime K.’yı göğsünden bıçakladı. Ardından aynı bıçakla kendini de yaralayan Mestan Y. intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalenin ardından Naime K.'yı Yunus Emre Devlet Hastanesine, intihar girişiminde bulunan Mestan Y.'yi ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı. Göğsünden bıçak darbesi alarak yaralanan Naime K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ESKİŞEHİR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.