Köy okulundaki miniklerin tıraş mutluluğu 70 ilkokul öğrencisinin saç tıraşlarını gerçekleştirdi

Eskişehir’de kuaförlük yapan Hasan Yılmaz, düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli İlkokulunda eğitim gören 70 minik öğrencinin saç tıraşını ücretsiz bir şekilde yaptı.

Düzenli olarak planladığı sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam eden Eskişehirli genç kuaför Hasan Yılmaz, işletmesini yürüttüğü Saloon HY ekibiyle birlikte vatandaşların yüzünü güldürüyor. Son olarak Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli köyünü ziyaret eden Yılmaz, buradaki ilkokulda bulunan öğrencileri yalnız bırakmadı.

Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar Cevizli İlkokulunda eğitim gören 70’e yakın miniğin saç tıraşlarını gerçekleştiren genç kuaför ve ekibi, miniklerin yeni yıl öncesi ilk hediyesini verdi. Her öğrenciye tıraşların yanında bere ve eldiven de hediye edilirken konuyla ilgili konuşan Hasan Yılmaz, bunun gibi sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti.

ESKİŞEHİR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:37

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