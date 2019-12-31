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Eskişehir Jandarmasından telefon dolandırıcılarına büyük darbe

İHA

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20182019 yılları içerisinde meydana gelen telefon dolandırıcılığı olayları ile alakalı düzenlenen iki ayrı operasyonda Türkiye'nin dört bir şehrinde 41 şüpheli yakalanırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Jandarmasından telefon dolandırıcılarına büyük darbe

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20182019 yılları içerisinde meydana gelen telefon dolandırıcılığı olayları ile alakalı düzenlenen iki ayrı operasyonda Türkiye'nin dört bir şehrinde 41 şüpheli yakalanırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Vatandaşları telefon ile arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak para isteyen dolandırıcılar hakkında İl Jandarma Komutanlığı/Suç araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde operasyon başlatıldı. Ankara, Şanlıurfa, İstanbul, Yozgat, Denizli ve Eskişehir'in Seyitgazi, Mahmudiye, Çifteler, Sivrihisar, ilçelerini kapsayacak şekilde düzenlenen operasyonlarda toplamda 8 vatandaşın dolandırıldığı tespit edildi. Vatandaşların toplamda; 16 adet altın bilezik, 9 adet cumhuriyet altını, 13 adet çeyrek altın, 1 çift altın küpe, 1 adet altın gerdanlık, 2 adet altın zincir ve 135 bin lira parasını dolandırdığı iddia edilen 36 kişi tespit edildi. Haklarında yapılan soruşturma neticesinde 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şahısların evlerinde araçlarında yapılana aramalarda; 30 adet cep telefonu, 27 adet sim kartı, 2 adet harddisk, 4 adet hafıza kartı, 3 adet flash bellek, 3 adet tablet ve 9 adet hesap ve kredi kartı ele geçirildi. Haklarında adli işlem başlatılan şahısların 2'si tutuklanırken, 12 adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Jandarma ekiplerinin 7 Ağustos 2019 tarihinde Çifteler ilçesi Doğanay Mahallesi'nde meydana gelen telefon dolandırıclığı olayı ile ilgili olarak ise, 3 ilde 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR

31 Aralık 2019 Salı

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