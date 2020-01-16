Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama

ESKİŞEHİR´de telefonda kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtarak bir kişiyi 43 bin lira dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir´de oturan S.Ö.´yü (74) telefonla arayıp, 'polis' ve 'savcı' olduğunu söyleyerek Hamamyolu Caddesi´nde 43 bin lirasın alan 4 şüpheli kaçtı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri S.Ö.´nün başvurusu üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında şüphelilerin Sukan A., Serdar P., Hakan G. ve Ali S. olduğunu belirledi. Afyonkarahisar´da yakalanan ve S.Ö.´den aldıkları paralar üzerinde bulunan şüpheliler işlemlerinin ardından Eskişehir´e getirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli `nitelikli dolandırıcılık´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR
16 Ocak 2020 Perşembe
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