Odunpazarı’ndan çocuklara çevre eğitimi

Odunpazarı Belediyesi doğayı ve çevreyi korumaya yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Çevreyi ve doğayı korumaya yönelik çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, çocukları çevre ve doğa konusunda bilinçlendirmek adına ‘çevre eğitimi’ verdi.

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim Porsuk İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisleri tarafından 175 çocuğun katıldığı, etkili bir çevre bilinci oluşturan eğitimlerde çöp ve geri dönüşümün ne olduğundan, nerelere atılması gerektiğinden, atılan çöp ve geri dönüşümlerin nerelere gittiğinden ve geri dönüşümün faydalarından bahsedildi.

Çocuklar, büyük bir ilgi ile katıldıkları eğitimler sonucunda hem evlerinde hem de okullarında yetişkinlere nazaran daha çok çevre bilincine, çevrenin korunması, geri dönüşüm ve geri kazanım gibi konularda bilgi sahibi oldu.

ESKİŞEHİR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

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