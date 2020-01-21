İnönü’de tuzlama çalışmaları devam ediyor

Eskişehir İnönü İlçesi Belediye ekipleri, don ve buzlanma olaylarına karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İnönü’de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İnönü Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler, ilçedeki sokak ve caddelerde don ve buzlanma olaylarına karşı yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek için tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ülke genelini etkisi altına alan soğuk hava ve beraberindeki etkili olan kar yağışı sonrası İnönü Belediyesi ekipleri, ilçede kar kürüme ve temizlik çalışmalarının yanı sıra tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.

Çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri yağışlı ve soğuk havanın etkili olduğu ilk günden itibaren gece gündüz demeden yol açma, kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam İnönü Belediyesine ve Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

ESKİŞEHİR 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:10

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.