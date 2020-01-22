Zabıta ekiplerinden donmuş sebze meyve kontrolü

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında donmuş sebze ve meyve denetimi yaptı.

Soğuk hava koşulları nedeniyle vatandaşların sofrasına donmuş sebze ve meyve girmesini önlemek için Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, pazarcı esnafı tam not aldı. Pazar esnafına kent halkına taze meyve ve sebze sattığı için teşekkür eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen gıda denetimlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Mevsim şartları gereği donmuş meyve ve sebzelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten zabıta ekipleri, denetimlerle ilgili olarak yaptıkları açıklamada, “Sebze ve meyvelerin taşınmasında, şehir içi naklinde, depolanmasında ve pazarlanmasında olabilecek don tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Zabıta birimimiz, pazaryerlerinde donmuş sebze ve meyveye karşı gerekli denetimleri yapmaktadır. Özellikle turp, havuç, portakal ve mandalina gibi ürünler, donmaya daha yakın olmaktadır. Denetimlerde gözden kaçan donmuş sebze ve meyvelerin satışına maruz kalanlar veya tespit edenler, en yakın yetkili kurumları aramalıdır” dedi.

ESKİŞEHİR 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:11

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.