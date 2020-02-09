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Dokunarak matematik öğreniyor Matematik Evi’nde düzenlenen eğitimlere katılan görme engelli Zeynep ...

İHA

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde düzenlenen eğitimlere katılan görme engelli Zeynep Dönmez, dokunarak matematik öğrenmenin ayrıcalığını yaşıyor.

Dokunarak matematik öğreniyor Matematik Evi’nde düzenlenen eğitimlere katılan görme engelli Zeynep Dönmez: "Artık matematiği seviyorum”

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde düzenlenen eğitimlere katılan görme engelli Zeynep Dönmez, dokunarak matematik öğrenmenin ayrıcalığını yaşıyor.
Matematik Evi’nin görme engelli öğrencisi 16 yaşındaki Zeynep Dönmez, merkezde kendisine özel olarak hazırlanan metotlar ile dokunarak matematik öğreniyor. Her hafta Matematik Evi’ne gelerek öğretmen Merve Atasay ile çalışma yapan Zeynep, kendisi için hazırlanan özel metotlar sayesinde göremiyor olmasına rağmen zorlanmadan matematik öğrenebiliyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından Braille alfabesi ile hazırlanan ‘Görme Engelliler İçin Matematikİlk Seviye Birinci Kitap Sayılar’ kitabını dokunarak okuyan Dönmez, somut materyaller ile de konuları pekiştiriyor.

“Matematik anlama yeteneği üst seviyede”
Zeynep Dönmez’e derslerinde eşlik eden Matematik Evi eğitmenlerinden öğretmen Merve Atasay, merkezin görme engelli bireylere yönelik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Atasay, “Zeynep’in her şeyi dokunarak ve dinleyerek anlaması gerekiyor. Eğitimlerimiz esnasında kullandığımız materyaller, tamamen onun dokunarak anlayabileceği şekilde. Mesela sayıları veya alan konusunu işlediğimiz zaman uzunlukları, alan genişliklerini dokunarak öğreniyor. Ayrıca işlediğimiz tüm konuları detaylı şekilde açıklıyoruz. Bunların dışında Braille alfabesiyle ona anlayabileceği gibi notlar tutturuyoruz. Daha sonra da Zeynep bu notları okuyarak tekrar yapıyor, işlediğimiz konuları pekiştiriyor. Zeynep çok başarılı bir öğrenci, matematik anlama yeteneği de çok üst seviyede” dedi.

“Artık matematiği seviyorum”
Somut materyaller eşliğinde dokunarak matematik öğrendiği için çok mutlu olduğunu belirten Zeynep Dönmez ise, “Önceden matematiği anlamadığım için sevmiyordum. Ama bu kitap ve Matematik Evi sayesinde matematiği anlamaya başladım. Artık matematiği seviyorum. Görme engelli öğrenciler için kitap hazırlanmasından dolayı çok mutluyum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a, bizler için Matematik Evi’ndeki bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Fırsat eşitliği sağlanması adına örnek”
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, görme engelli öğrencileri Matematik Evi’ne davet etti. Başkan Ataç, “2018 yılında hizmete kazandırdığımız ve Eskişehir’de bir ilk olan Matematik Evi’nde her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefledik. Zeynep kızımız gibi görme engelli öğrencilerimizi de Matematik Evi’ne davet ediyoruz. Burada onlara da dokunarak matematik öğretmeyi, ‘dokunmatik matematik’ kavramını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Tüm engellere rağmen Tepebaşı Belediyesinde her şey mümkün diyoruz. Serinin ilki olan bu kitap, tamamen görme engelli kardeşlerimizin kendi başlarına okuyup anlayabilecekleri şekilde hazırlandı. Başta Prof. Dr. Şahin Koçak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda seslendirme ile de destek sağlandı. Böylece kitabı okurken eş zamanlı olarak seslendirmeleri de dinleyebiliyorlar. Kitap, öğrencilerin daha iyi anlayabilmeleri için ilkokul seviyesinden başlayarak tasarlandı. Görme engelli öğrencilerimiz de kitaptan çok memnun ve matematiği bu kitap sayesinde sevdiklerini ve çok daha rahat anlayabildiklerini dile getiriyorlar. Hem matematiği sevdirmesi hem de eğitimde fırsat eşitliği sağlaması adına örnek olan bu kitabın, kalplerdeki bilim ışığına katkı sağlamasını diliyorum” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR

09 Şubat 2020 Pazar

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