ESOGÜ'de Glokom Haftası farkındalık etkinliği

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, Glokom Haftası farkındalık etkinliği düzenlendi.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Glokom Birimi tarafından 814 Mart Glokom Haftası dolayısıyla, glokom hastalığı hakkında farkındalık oluşturma amaçlı etkinlik düzenlendi. Hastane poliklinikler girişinde açılan stantta glokom ile ilgili bilgilendirmede bulunulurken, isteyen vatandaşlara göz içi basıncı ölçümü de yapıldı.

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