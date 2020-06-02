ESOGÜ Hastanesi yoğun bakım hemşiresine ödül

'55 yaş için hiç fena değil'

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Hemşiresi Sevda Çakar, Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği’nin düzenlediği “Yapabilirsin Hikâyeleri” konulu yarışmada, ‘Hıdırellez’ isimli hikâyesi ile ikincilik ödülünü kazandı.

Yarışmaya katılan hikayeler, Covid19 salgınının başından günümüze kadar yaşanan zorlu süreçte, Covid19 yoğun bakım ünitelerinde yaşanmış hikâyelerden oluştu. Covid19 yoğun bakım ünitelerinde çalışan çok sayıda hemşirenin başvurduğu yarışmada Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği’nin web sitesine gönderilen hikâyeler, üç bağımsız değerlendirme jürisi tarafından değerlendirildikten sonra yarışmanın kazananları belirlendi.

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