En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Artvinli, Uluslararası Bilim Konseyi (ISC) tarafından kurulan COVIDEğitim İttifakının (COVIDEA) komite üyesi oldu.

Yedi kişiden oluşan komisyonda çalışacak Prof. Dr. Artvinli, pandemi sürecinde karşılaşılan eğitim sorunlarının aşılmasına ilişkin araştırmalar yürütecek. Eğitimin yeni araç ve uygulamalarını tanımlama, teknolojik çözümleri değerlendirme, hükümetler, akademik kurumlar ve özel sektöre uygulama önerilerinde bulunma gibi amaçları bulunan COVIDEA (Covid Education Alliance) Merkezi, Fransa’da bulunan, 40 uluslararası, 140 civarında da ulusal ve bölgesel bilimsel birliği barındıran Uluslararası Bilim Konseyi (The International Science Council) bünyesinde yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.