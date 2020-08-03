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Bakan Yardımcısı İnce: “2015 ile 2019 yılları arasındaki ölümlü trafik kaza sayımız yüzde 27 azaldı” “Son dönemde aldığımız tedbirler nedeniyle de trafik kazalarında çeşitli azalmalar söz konusu” İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce trafik denetimine katıldı

İHA

Eskişehir'e bir dizi incelemelerde bulunmak üzere gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı'nın son gününde dönüş yolculuğunda olan vatandaşların trafik denetimine katıldı. Bakan Yardımcısı İnce, "2015 ile 2019 yılları arasındaki ölümlü trafik kaza sayımız yüzde 27 azaldı. Aldığımız tedbirlerin bir sonucunu ortaya koyuyor ama bu yeterli mi yeterli değil. Tabii ki bunu arttırarak devam ettireceğiz" dedi.

Bakan Yardımcısı İnce: “2015 ile 2019 yılları arasındaki ölümlü trafik kaza sayımız yüzde 27 azaldı” “Son dönemde aldığımız tedbirler nedeniyle de trafik kazalarında çeşitli azalmalar söz konusu” İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce trafik denetimine katıldı

Eskişehir'e bir dizi incelemelerde bulunmak üzere gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı’nın son gününde dönüş yolculuğunda olan vatandaşların trafik denetimine katıldı. Bakan Yardımcısı İnce, “2015 ile 2019 yılları arasındaki ölümlü trafik kaza sayımız yüzde 27 azaldı. Aldığımız tedbirlerin bir sonucunu ortaya koyuyor ama bu yeterli mi yeterli değil. Tabii ki bunu arttırarak devam ettireceğiz” dedi.
Eskişehir’e bir dizi incelemelerde bulunmak üzere gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimine katıldı. EskişehirAnkara yolu üzerindeki trafik uygulama noktasında yürütülen kontrolleri yerinde inceleyen İnce, polis ve jandarma personelleriyle bayramlaştı. Ardından Bakan Yardımcısı İnce, bayram trafik denetimleri hakkında Trafik Şube Müdürü Zafer Aydın’dan bilgi aldı. Daha sonra İnce, durdurulan sürücü ve aileleriyle tek tek kısa süreli sohbet ederek, yolculuk esnasında yapılacaklar konusunda tavsiye ve uyarılarda bulundu.
İnce, sürücü ve yolcularla gerçekleştirdiği konuşmanın ardından çikolata ikramında bulunurken, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

“Son dönemde aldığımız tedbirler nedeniyle de trafik kazalarında çeşitli azalmalar söz konusu”
Yapılan denetim sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, kazaların hiç olmadığı günleri hedeflediklerini belirterek, “Hedefimiz kazaların hiç olmadığı, ölümlü kazaların hiç yaşanmadığı günleri görmek. İçişleri bakanlığı olarak, hem yıl içerisinde hem de kurban bayramına yönelik bir dizi tedbirler aldık. İçişleri bakanlığı Trafik Güvenliği Strateji Uygulama Belgesi düzenledik. Bunun uygulanması içinde sahada çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bilgilendirme, eğitim, kampanyalar, denetimler hem havadan hem de karadan denetimler, maket ve model personeller kullanıyoruz. Sivil personelimiz vasıtasıyla denetimlerde bulunuyoruz. Bu bayramda da yine sahalardaydık. Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere, bakan yardımcılarımız, emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız, ilgili daire başkanlarımız, trafik birimlerimiz, müfettişlerimiz, hem jandarmadan hem emniyetten trafik tedbirlerinin nasıl uygulandığı denetlemek ve aynı zamanda vatandaşlarımızı ve personelimizi bu konuda gerekli hatırlatmalarda bulunmak istedik. Bugün de bu minvalde Eskişehir’deyiz. Son dönemde aldığımız tedbirler nedeniyle de trafik kazalarında çeşitli azalmalar söz konusu oldu” ifadelerini kullandı.

“2015 ile 2019 yılları arasındaki ölümlü trafik kaza sayımız yüzde 27 azaldı”
İnce ayrıca, ölümlü kaza sayısının düştüğüne de işaret ederek, “2015 ile 2019 yılları arasındaki ölümlü trafik kaza sayımız yüzde 27 azaldı. Aldığımız tedbirlerin bir sonucunu ortaya koyuyor ama bu yeterli mi yeterli değil. Tabii ki bunu arttırarak devam ettireceğiz. Hedefimiz, sıfır kazanın yaşandığı günleri görmek. Bunu vatandaşlarımızla birlikte yağacağız. Nasıl yapacağız, hız limitlerine uyacağız, emniyet kemerini tüm yolcuların takması gerekli. Şerit değiştirmelerde, kuralına uygun şeri değiştirmeler lazım. Dinlenmeden, uykulu ve yorgun bir şekilde yola çıkmamak lazım. Bakanımız da dile getirdiler, her iki saatte bir 10 dakika mutlaka dinlenme yapmak lazım bunu teknik ve bilimsel olarak da bilim adamlarımız destekliyor. Yaşam tünellerimiz var yollardaki kontrollerde. Bu yaşam tünelleri uygulamamızla, vatandaşlarımızı aracından indirmeden yaşam tüneline alıyoruz. Burada çeşitli video gösterimleri ve informatik gösterimlerle onlara hatırlatmalarda, uyarılarda bulunuyoruz. Hem onların dikkatini çekip hatırlatmayla hem de onların kısa bir nebze olsun dinlenmelerini sağlıyoruz. Bu uygulamayı yaklaşık 59 ilimizde şuanda yürütüyoruz. Bu çalışmaları önümüzdeki dönemde de hızlı bir şekilde devam edecek. Biz özellikle taşrada görev yapan personelimiz başta olmak üzere, bütün emniyet müdürlerimize, jandarma komutanlarımıza, kaymakamlarımıza, valilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar da sahada, bu bayram da sahadaydılar. Onlar da bu denetimlere iştirak ederek, yerinde denetlediler. Ama aldığımız rakamlarla da inşallah daha iyiyi yakalayacağız” dedi.
Öte yandan gerçekleşen trafik denetimine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin yanı sıra, Vali Yardımcısı Akın Ağca, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Durmuş Yönter ile polis ve jandarma şube müdürleri katıldı.

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