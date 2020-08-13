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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteor yağmurunun keyfini çıkardılar

İHA

Meteor yağmurunun keyfini çıkardılar

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen kamp etkinlikleri sürüyor. “Perseid Meteor Yağmuru” kampına katılan vatandaşlar da meteor yağmurunun seyir keyfini kamp yaparak yaşadı.
Tepebaşı Belediyesi’nin kent halkının katılımı ile gerçekleştirilecek ve 4 ayrı kamp programını kapsayan etkinliği devam ediyor.
“Perseid Meteor Yağmuru” adlı kamp programı da doğaseverlerin katılımı ile Sarıcakaya yolu üzerinde bulunan Kozlu Bahçe’de gerçekleştirildi. 94 vatandaşın yer aldığı etkinlikte Eskişehir Amatör Astronomi Topluluğu tarafından, gezegenler ve meteor yağmurları üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Kampta daha sonra meteor yağmuru izlendi. Kamp ateşinin de yakıldığı buluşmada katılımcılar, düzenlenen etkinlik ile doğa içinde yer aldıkları için mutlu olduklarını belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.
Tepebaşı Belediyesi kamp programları, 21. Ağustos’ta “Kampçılık ve Yoga” ile 28.Ağustos’ta “Kampçılık ve Doğa Yürüyüşü” etkinlikleri ile devam edecek. Katılımcıların yiyecek, içecek ve çadırlarını kendilerinin getirdiği etkinlikler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar yetkililere ulaşabiliyor.

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