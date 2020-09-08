Beylikova'daki soğan üreticilerin yüzü güldü

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde hasadı başlanan soğanın verimi üreticinin yüzünü güldürdü.

Beylikova ilçesinde soğan hasadı başladı. Bu yıl dönüm başı alınan soğan miktarı ilçedeki üreticileri sevindirdi. Yeni başlanan hasattan memnun olan üreticiler, bu yıl soğan fiyatlarının hem vatandaşları hemde üreticiyi memnun etmesini istediklerini söyledi.

Soğan üreticisi Gürbüz Ertan, mevsimin normal gitmesinin verimi arttırdığını söyledi. Dönümden 10 ton soğan aldığını anlatan Ertan, “Bu yıl hava şartlarının normal gitmesi verimi arttırdı. Bu yıl soğan fiyatlarının normal seyirlerde gideceğini düşünüyorum. Hem biz hem de vatandaş kazanacak. Hasadımıza devam ediyoruz. İnşallah her bölgede bu verimlilik görülür” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.