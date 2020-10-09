Günyüzü'nde trafik kazası, 1 ölü 2 yaralı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'in Günyüzü ilçesi yakınlarında meydana gelan trafik kazasındı 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinden Eskişehir'in Günyüzü ilçesine seyahat eden 75 yaşındaki Halil Yelken yönetimindeki 06 ZAZ 51 plakalı otomobil, dün gece direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeritten gelen tırın dorse lastiklerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle dönen araç, tırın arkasında seyir halindeki 42 RA 502 plakalı minibüse çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Halil Yelken'i sıkıştığı yerden kurtardı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Halil Yelken ve minibüsteki 2 yaralı hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 75 yaşındaki Halil Yelken hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.