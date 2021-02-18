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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ataç’tan Regaip Kandili mesajı

İHA

Başkan Ataç’tan Regaip Kandili mesajı

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Regaip Kandili’ni kutlayan bir mesaj yayımlayarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Başkan Ataç, Regaip Kandili mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çekerken sağlık temennisinde bulundu. Ataç mesajın, “Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da yoğun yaşandığı, üç ayların ve Regaip Kandili'nin tüm İslam âlemi ile birlikte Eskişehir’imize hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygular ile tüm hemşerilerimin kandilini kutluyor; ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa esenlikler, barış, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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