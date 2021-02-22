Tepebaşında sosyal mesafe denetimi yapıldı Denetimlerde yüzlerce maske dağıtıldı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde bulunan mahalle ve caddelerde gerçekleştirilen denetimlerde, yaya kalabalığı olan bölgelere yönelik ekip araçlarından sesli anonslar yapıldı. Yaya devriye ekipleri tarafından sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu. Öte yandan, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yüzlerce kişiye maske dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.