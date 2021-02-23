İcra Müdürü Yardımcısı'na 3.8 milyonluk 'zimmet' soruşturması



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, zimmetine 3.8 milyon TL geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı E.K. hakkında soruşturma başlatılırken, şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Eskişehir 7'nci İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarından toplam 3 milyon 800 bin TL'yi zimmetine geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı E.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, zimmet iddialarının ardından ortadan kaybolan E.K. için yakalama kararı çıkarırken, müdürlüğün tüm hesapları da incelemeye alındı. Bilirkişi incelemesinde E.K.'nın şu ana kadar 3 milyon 800 bin TL'yi zimmetine geçirdiği anlaşılırken, incelemenin devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)

2021-02-23 18:26:02



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