Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir’de 2020 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısını açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir’de 2020 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 7 bin 980 oldu. Öte yandan, Türkiye genelinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü ise yüzde 47,7 oranında arttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.