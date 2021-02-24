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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hak sahipleri BAKSAN Projesi’ne olumlu bakıyor

İHA

Hak sahipleri BAKSAN Projesi’ne olumlu bakıyor

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi tarafından BAKSAN Sanayi Sitesi için hazırlanan yenileme projesini hak sahiplerine anlatmayı sürdürdü. Projeyi dinleyerek kazanımları olumlu karşılayan hak sahipleri, projeye olumlu baktıklarını ifade etti.
Başkan Ataç, BAKSAN Sanayi Sitesi için hazırlanan yenileme projesini, hak sahiplerine anlatmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda, korona virüs önlemleri eşliğinde düzenlenen toplantıda Başkan Ataç hak sahiplerine projeyi anlatırken, Tepebaşı Belediyesi şehir plancıları da görseller eşliğinde sunum gerçekleştirdi. Eskişehir Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Cengiz Kalkan ile Eskişehir Mermerciler Derneği Başkanı Abdülkadir Sönmez’in de katılımı ile düzenlenen üçüncü bilgilendirme toplantısında hak sahiplerine hitap eden Başkan Ataç, BAKSAN’ın kıymetli bir alan olduğunu belirtti ve bu rantı hak sahiplerinin elde etmesi için çalıştıklarını kaydetti.

“Bu değer ve rant, hak sahiplerinin olsun istiyoruz”
Başkan Ataç Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen başarılı imar çalışmalarını hatırlatarak, “Bu üçüncü toplantımız ve henüz bir araya gelmediğimiz arkadaşlarımızla toplantılarımız devam edecek. 1999’dan bu yana imar ve planlama anlamında çok başarılı işlere imza attık. Mesela şu an içinde olduğumuz Fabrikalar bölgesi. Burası da çöküntü bir alandı, fabrikaların OSB’ye taşınması ile çöküntü bir konuma gelmişti. Bazı binalar ise tescilliydi. 2003’te yürüttüğümüz çalışmalar ile buranın şimdiki halini alması sağlandı. 2009’da planların üzerine kentsel tasarım çalışması yaptık, tescilli binaları da gözeterek burayı Eskişehir’in önemli merkezlerinden biri haline getirdik. İkinci olarak BAKSAN’ın da yakınındaki buğday tarlası olan bir alanda çalışma yaptık ve orası da bugün otelleri, AVM’leri, konutları, eğlence ve yemeiçme mekanlarını barındırıyor. İki tane de büyük park yaparak bu alanda sosyal hayatı canlandırdık. Zincirlikuyu’da bin 600 hektarlık alanı planladık, 35 bin kişinin yaşayacağı bir yapılaşma, güzel ve sorunsuz biçimde devam ediyor. Diğer bir çalışma alanı ise 400 parselin 150’sinde kaçak yapılaşma söz konusu olan Karabayır oldu. Yaptığımız imar çalışması ile oradaki yapılar resmiyet kazandı. Hatırlatmak isterim ki Tepebaşı 1999 yılında küçük bir kasaba gibiydi. Spor sahamız bile yoktu, altyapımız yüzde 35 civarındaydı. Bugüne geldiğimizde ise ülkeye örnek bir ilçe olduk. Sadece BAKSAN, olumsuz bir manzara. Oradaki o kadar kıymetlendi ki bu değer ve rant, hak sahiplerinin olsun istiyoruz. Sizleri yerinizde tutarak, haklarınızı artırmayı hedefliyoruz” sözlerini kullandı.

“El birliği ile bu işi başaralım”
Başkan Ataç, BAKSAN Sanayi Sitesi için hazırlanan yenileme projesini ortak akıl ve paylaşımcı bir anlayış ile hayata geçirmeyi hedeflediğini kaydederek, “Yapmak istediklerimizi paylaşalım, el birliği ile bu işi başaralım istiyoruz. Bizler, size zorluk çıkarmak için değil, sizin yararınıza işler yapmak için buradayız. BAKSAN, kentin ticaret merkezi olsun istiyoruz. Yaptığımız planlama ile çok büyük bir imar artış hakkı sağlayacağız. Bu çalışma öncesinde arkadaşlarımız çok detaylı analizler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Hoca da bu projeyi destekliyor. Yerinde dönüşüm çalışması yapacağız. Herkes yerinde kalacak. Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışı benimsiyoruz. Yeni bir altyapı olacak. Rantı, hak sahipleri alacak. Yol ve yeşil alanlara, sosyal donatılara dokunulmayacak. Bugüne kadar sıkıntılar çektiniz, bundan sonra genişçe ve rahatça iş alanlarına sahip olun istiyoruz. Herkesin düşüncesine, iyi niyetli eleştirisine açığız. Kooperatife de çok sayıda davette bulunduk. Katılmak isterlerse, kapımız açık. Katılmak istemezlerse de bu projenin hayata geçirilmesi adına bir engel değil” diye konuştu.

Hak sahipleri projeye olumlu bakıyor
Toplantıda Başkan Ataç’tan projeyi dinleyen ve şehir plancılarından görseller eşliğinde gerçekleştirilen sunumu izleyen hak sahipleri de soru ve görüşlerini paylaştı.
Bir hak sahibi söz alarak yaptığı değerlendirmede, “Şehrimiz için bir kazanç. Şu an BAKSAN mezbelelik bir durumda. Planları gördük, çok güzel. Rantın müteahhitlere falan değil, bizlere kalacağı bir çalışma. Bizler bu çalışma için teşekkür ediyoruz” dedi.
Aynı zamanda inşaat mühendisi de olan bir diğer hak sahibi ise “Bizim binalarımız depremden önce yapılan konutlar gibi. Statik olarak depreme ya da yüke dayanıklı değil, Eskişehir’deki en kötü binalar. Tüm komşularıma bu yenileme projesine destek olmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, BAKSAN Sanayi Sitesi için hazırlanan yenileme projesi hakkındaki bilgilendirme toplantılarının devam edeceği bilgisini verdi.

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