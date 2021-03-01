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Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa´nın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; İnşaat işçisi kılığında gelmiş

DHA

Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa´nın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; İnşaat işçisi kılığında gelmiş


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa´nın (29), evinde bulunan çorap ve ayakkabıdaki kan örnekleri, Tokkal ailesinin kan örnekleriyle eşleşti. İfadelerinde suçlamayı kabul etmeyen Boğa´nın Tokkal ailesinin evine girişi ile çıkışını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, zanlının kendisine inşaat işçisi görüntüsü verdiği, 73 dakika kaldığı evde cinayetlerin ardından kanlı pantolonunu İlkay Tokkal´ın pantalonuyla değiştirdiği belirlendi.
Eskişehir´de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal´ın eşi Emel´in ilk evliliğinden olan ve İzmir'de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, geçen 16 Şubat günü annesine ulaşamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, İlkay-Emel Tokkal çiftinin Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi´ndeki bir apartmanın 5´nci katındaki evine geldi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, İlkay Tokkal (42) ve eşi Emel Tokkal (41) ile çiftin 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'u bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında özel ekip kurdu. Çevredeki 450 kadar MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, cinayetlerin ortaya çıkmasının ardından olay yerinde kendisini yere atarak gözyaşı döken İlkay Tokkal´ın eski iş ortağı evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa´nın katil zanlısı olduğunu belirledi. Evinde kanlı çorap ve ayakkabı ele geçirilen Boğa, çıkarıldığı mahkemece 3 akrabasıyla birlikte `canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak, cezaevine koyuldu. Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Boğa´nın koronavirüs nedeniyle 10 gün karantinaya alındığı daha sonra normal koğuşa alınacağı öğrenildi.
KAN VE DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ
Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Şerif Boğa´nın evinde bulunan kanlı çorap ve ayakkabı ile kıyafetler, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü´nde öldürülen Tokkal ailesi üyelerinden alınan kan ve DNA örnekler ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemede Boğa'ya ait eşyalardaki kan lekeleri kurbanlara ait kan örnekleriyle eşleşti.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İfadelerinde suçlamayı kabul etmeyen katil zanlısı Boğa´nın Tokkal ailesinin Hamamyolu Caddesi´ndeki eve girişi ile çıkışını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 450 kamerada 700 saatlik görüntü incelenirken, katil zanlısı Boğa´nın taksi ile gidip geldiği, kendisine inşaat işçisi görüntüsü vemek için yırtık ayakkabı, inşaat eldiveni, bere, maske ve kapüşonlu mont giydiği belinde mezura taşıdığı tespit edildi.
73 DAKİKADA 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, KIYAFET DEĞİŞTİRİP ÇIKTI
Yapılan incelemede katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa´nın, İlkay-Emel Tokkal çiftinin eve sipariş verdiği lahmacunların teslim edildiği 19.10´dan 7 dakika sonra girdiği, birlikte yemek yedikleri, önce İlkay Tokkal´ı ardından Emel ve kucağındaki 4 yaşındaki oğlu Ali Doruk´u bıçakla öldürüp 20.30 sıralarında evden çıktığı anlaşıldı. Katil zanlısının 73 dakika kaldığı evde cinayetlerin ardından Emel Tokkal´ın cep telefonunu aldığı, İlkay Tokkal´ın dolabından kıyafet seçip kanlı pantolonunu beyaz bir poşete koyarak, dışarı çıktığı saptandı. Üç kişiyi öldürdükten sonra güvenlik kameralarına yakalanmamak için kendi evine farklı yollardan gittiği tespit edilen Boğa´nın soğukkanlı tavırları ise dikkat çekti.
CİNAYETİN NEDENİ BİLİNMİYOR
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk´un öldürülmesindeki neden ise henüz açıklığa kavuşmadı. Katil zanlısı Boğa´nın evinde bulunan kanlı çorap, ayakkabı ve olay günü giydiği kıyafetlerin bulunmasına rağmen ifadesinde suçlamayı kabul etmediği, sürekli `Ben yapmadım, bilmiyorum´ dediği öğrenildi.
TERÖRİST KIYAFETİ DE GİYMİŞ
Mardinli olan Mehmet Şerif Boğa´nın 2013 yılında operasyonla etkisiz hale getirilen `Akif Doğan´ kod adlı Mehmet Şirin Cebe ile 2012 yılında etkisiz hale getirilen `Aşikar´ kod adlı Ali Kılıç isimli PKK´lı teröristlerin daha sonradan yıkılan mezarları arasında poz verdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarında elinde tüfek ve tabanca ile çekilmiş fotoğrafları da olduğu görülen Boğa´nın terör örgütü PKK ile bağlantısı incelemeye alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca terör soruşturması sürerken, yeni ortaya çıkan bir fotoğrafta ise katil zanlısı Boğa´nın terörist kıyafeti, yanındaki kadının ise PKK renklerinden elbise giyerek poz verdikleri görüldü.
CİNAYETİ AYDINLATAN 50 POLİSE BAŞARI BELGESİ
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 700 saatlik 450 kamera inceleyip cinayeti aydınlatan 50 kişilik özel ekibe başarı belgesi vererek, ödüllendirdi. Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kamuran Turan, Asayiş Şube Müdürü Ayhan Demirtaş ile beraberindeki özel ekipte görevli iki amir ve 3 polisi makamında kabul eden Vali Ayyıldız, cinayetin aydınlatılmasında üstün gayret gösteren polisleri tebrik ederek, soruşturmada görev alanlara başarı belgesi verdi. Soruşturma sürüyor.
BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI YÜREKLERİ DAĞLADI
Cinayetlerin ardından Tokkal ailesine sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara yorum yaparak binlerce kişi baş sağlığı diledi. Özellikle 4 yaşındaki Ali Doruk´un babasıyla görüldüğü videoya yapılan "Hiç tanımadığım halde kalbim acıyor, uykularım kaçıyor. Bir saniye aklımdan çıkmıyorlar. Dilerim Allah´tan hak yerini bulur. Elleri kırılsın bu güzel aile kıyan pislik kahrolsun inşallah" ile "Uyuyamıyorum teyzem. Benim canım bu kadar acırken hiç tanımadığım biri için sen nasıl dayanıyorsun? Sabır versin Rabbim sana" yorumlar yürekleri dağladı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-03-01 12:52:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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