Eskişehir’de motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kurye daha ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı’na bağlı Eti Caddesi üzerinde yaşanan kazada, ani dönüş yapan araç sürücüsü motosikletli kuryenin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesine neden oldu. Sokak arasına dönmeye çalışan araca, motosikletin yandan çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken araçta ve motosiklette maddi hasar oluştu.

Öte yandan pandemi sürecinin başından itibaren Türkiye genelinde 160’tan fazla kuryenin hayatını kaybettiği trafik kazalarına bir yenisinin eklenmemesi sevindirdi.

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