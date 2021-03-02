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COVİD 19 inmeye neden olabiliyor Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre: "Beyin damar hastalıklarında erken müdahale çok önemli"

İHA

COVİD 19 inmeye neden olabiliyor Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre: "Beyin damar hastalıklarında erken müdahale çok önemli"

Beyin damar hastalıkları hakkında bilgi veren Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre, Covid 19 virüsünün de inmeye neden olabileceğini belirtti.
Dr. Üre, “Covid 19’da görülen tat ve koku kaybı gibi norolojik semptomların yanısıra inme de görülebilir. Bu enfeksiyon sonucu ortaya çıkan damar hastalıkları Covid 19’un sebep olduğu pıhtılaşmaya meyil nedeniyle yaşanmaktadır, dolayısıyla Covid 19' da inmeye neden olabilmektedir” şeklinde konuştu.
En sık görülen beyin damar hastalığının inme olduğunu aktaran Dr. Üre “İnme aynı zamanda ölümcül seyreden damar hastalıklarının da ikinci sebebidir” diye konuştu. İnme için yaşın en önemli risk faktörü olduğunu ifade eden Dr. Üre, “Diabet, obezite, sigara kullanımı, bazı romatizmal hastalıklar, kalp ritm bozuklukları, kolesterol yüksekliği gibi başka inme risk faktörleri de vardır” dedi.
İLK 4,5 SAAT KRİTİK
İnmede erken tanının çok önemli olduğunu belirten Dr. Üre, kişinin inme geçirdiğinin şu belirtilerle anlaşılabileceğini aktardı: “Vücudun bir tarafında uyuşma, kuvvet kaybı, konuşma bozuklukları, görme bozuklukları, çift görme, şuur değişiklikleri, yüzde kayma, hafıza kaybı, dengesizlik, başdönmesi ilk semptom olarak görülebilir.”
Bu bulgular oluştuğunda kişinin hemen hastaneye başvurması gerektiğini söyleyen Dr. Üre, “İlk 4,5 saat en kritik dönemdir, bu süre içinde acil hattı aranarak, hastanın inme merkezine götürülmesi gerekir. Benzer ataklar olup geçmişse de inme için öncü belirtiler olabilir, kişi bu geçici atakları dikkate almalı ve doktora başvurmalıdır” dedi.
İNME TEDAVİSİ
İnmede; tutulan yerin özelliğine bağlı olarak bulguların değişebileceğini söyleyen Dr. Üre, “Hafif hasarlarla veya hasarsız atlatılan inmeler de mevcuttur” dedi.
İnme tedavisi hakkında da konuşan Dr. Üre, şunları söyledi: “Tıkayıcı inmelerde damardan yapılan tedaviler mevcuttur, sonrasında tedavi ağızdan alınan ilaçlar veya iğnelerle devam eder. Yeri zamanı ve ne tip bir pıhtı olduğu hastanın yaşam şekli ve hastalık durumu inmenin sonuçlarını etkiler. İnmeden sonra verilen tedavilerin ardından fayda görebilecek hastalar için fizik tedavi öneriyoruz. Hasta takip edilir, kişiye uygun tedaviler verilir. Tedavi ve düzenli doktor takibinin yanı sıra; esas yapılmasi gereken inmeyi önlemektir. Hipertansiyon ve kan şekerinin kontrolü, düzenli yürüyüş, Akdeniz tipi beslenme gibi yaşam tarzı değişiklikleri, sigarayı bırakmak inmeyi önlemede kişinin dikkat etmesi gereken unsurlardır.”
BEYİN KANAMALARI
Beyin kanamaları hakkında da bilgi veren Üre, şunları aktardı:
“İleri yaşlarda sık görülür, özellikle hipertansif (yani ani tansiyon yükselmelerine) bağlı beyin kanamaları daha sık görülür, bunun haricinde genel damar yapısının kanamaya meyilli olmasından kaynaklı kanamalar görülebilir, kazalara ve çarpmalara bağlı olarak travmatik beyin kanamaları da sık beyin kanaması nedenlerindendir. Bu hastalığı tespit etmek için ilk yapılan tetkik tomografidir.”
Dr. Üre, beyin kanaması belirtilerini ise şöyle sıraladı: “Baş ağrısı, bulantı kusma, ense sertliği bulgusu, konuşma, bakış felçleri, görme bozukluğu kol ve bacakta kuvvet kayıpları, şuur değişiklikleri gibi bulgular verir. Bu tip bulgular ortaya çıkar çıkmaz acil sağlık ekipleri aranmalıdır. "
“Beyin kanamalarında tedavi; hastanın klinik durumuna göre belirlenir, medikal ve cerrahi tedaviler uygulanabilir” diye konuşan Dr. Üre, kanamaya neden olan bir anevrizma varsa buna uygun şekilde müdahale edileceğini, başka damarsal sorunlar var ise bunlara da farklı tedavi yöntemlerinin uygulanabileceğini söyledi.
TEDAVİ VE TAKİP
Beyin damar hastalıkları sonrasında tedavi ve takibin çok önemli olduğunu belirten Dr. Üre, “Beyin damar hastalıkları kronik hastalık olarak nitelendirilir, artık kişi hayatının geri kalanını hastalığa uygun düzenlemelidir; bu hastalığı oluşturan risk faktörlerini azaltmalı, tedavilerini sürdürmeli, takiplerini aksatmamalıdır. Hasta için her şey yolunda gitse dahi düzenli aralıklarla nöroloji uzmanına görünmesini öneririz” diye konuştu.

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