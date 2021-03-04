Eğlence merkezleri de kontrollü açılmayı bekliyor ESMİAD Ar-Ge Komisyonu Başkanı Ayberk Kırçın: “Eğlence merkezlerindeki çalışanları unutmayalım”

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) ArGe Komisyonu Başkanı Ayberk Kırçın, lokanta ve kafelerden sonra eğlence merkezlerinin de kontrollü açılması gerektiğini söyledi.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan yasaklardan normalleşme sürecine geçilirken alınan son kararları değerlendiren Ayberk Kırçın, o işletmelerde bulunan çalışanların da unutulmaması gerektiğini ifade etti. Devletin Korona virüs tedbirlerini almasının her vatandaşın sağlığı için önemli olduğuna dikkat çeken Kırçın, “Devlet tarafından alınan kararlar vatandaşlarımızın sağlığı için. Biz buna en başından bu yana hep destek verdik. Son açıklanan normalleşme sürecinde eğlence merkezlerinin olmaması bizleri şaşırttı. Bütün bu açıklamalardan sonra eğlence mekânlarının ne zaman açılacağına ilişkin meraklı arayışlar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğlence mekânları hakkında açıklama yapmadı. Buraların ancak haziran ayı ile birlikte açılmasının mümkün olabileceği görülüyor. Peki, bu sektörde faaliyet gösteren işletme sahipleri, garson, aşçı, güvenlik görevlisi ve sanatçısına bu insanlar ne yapacak? Görüyoruz ki pandemi sürecinden en fazla zararı da bu kesimin göreceği netleşmiş oldu. Geçim kaygısında olan, ne yapacağını bilmez halde kalan sektör çalışanları hakkında ivedilikle çalışma yapılması konusunda talebimiz vardır. Bir yandan sanatını icra edemeyen sanatçılarımız, şarkıcılarımız bu süreçte geçim kaygısı içindeyken yeni eserler üretmekte ne kadar faydalı olacaklardır. Bu konunun göz ardı edilmemesi toplumumuz için önem taşımaktadır” dedi.

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