Başçavuş Fatih Toykuyu, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan evli, 2 çocuk babası Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu (46), memleketi Eskişehir´de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annesi Meral Toykuyu, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, "Bunu da mı görecektim?´ diyerek gözyaşı döktü.Gökçeada ilçesi Laz Koyu´nda arkadaşlarıyla açıldıkları 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu´nun cansız bedeni 18 gün sonra kıyıya vurmuş olarak bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından Başçavuş Toykuyu´nun cenazesi memleketi Eskişehir´e getirildi. Toykuyu için Vişnelik Mahallesi´ndeki Sami Ramazanoğlu Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Dairesi Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç´in yanı sıra babası Faruk, annesi Meral, eşi Handan, kızları Busenur ile Yağmur Zeynep de katıldı.AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDUAnnesi Meral Toykuyu, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, "Bunu da mı görecektim?´ diyerek gözyaşı döktü. Baba Faruk Toykuyu da ayakta durmakta güçlük çekerken, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Başçavuş Toykuyu´nun kızları da gözyaşlarına hakim olamazken hayatını kaybeden babalarını tabutunu öperek uğurladı. Sami Ramazanoğlu Camii´nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Asri Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-03-16 17:56:49
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