Kısıtlama saatlerinde denetimler sıkı bir şekilde sürüyor

Eskişehir’de pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetimler devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, Tepebaşı bölgesinde ana arterler, kavşak, cadde ve sokaklarda denetimlerine devam ediyor. Trafik ekipleri kavşaklarda kontrol noktalarında denetleme yaparken, yoldan geçen araçları durdurarak izin belgeleri sorgulandı. İzin belgeleri olmayan ya da mevzuata aykırı olanlar hakkında ise tutanak tutuldu. Durdurulan motosikletli kuryeler için de trafik yönünden inceleme yapılırken, çalışma belgeleri kontrol edildi.

Tepebaşına bağlı yaya ve işyeri yoğunluğu olan 8 farklı mahallede ise yaya polis ile çarşı ve mahalle bekçileri devriye gezerek denetim yaptı. Ekipler marketlerin yoğun olduğu bölgelerde ise polis araçlarıyla vatandaşlara anonslar yaparak kurallara uymaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.