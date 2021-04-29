7 FETÖ üyesi yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara, İstanbul ve Van Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edinen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1’i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.