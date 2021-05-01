Kısıtlama döneminde Eskişehir’de bahar yaşanacak

Ülke genelinde devam eden tam kapanmanın kalan günlerinde Eskişehir’in havası neredeyse her gün güneşli ve bahar tadında olacağı tahmin ediliyor.

Bu sene Eskişehirliler, iklim değişikliği sebebiyle nisan ayına kadar zaman zaman kar görürken, artık bahar tadında yaşanacak günlerini ise alınan tam kapanma kararı nedeniyle evlerinde geçirecek. 2021 yılında bahar geç geldi. İç Anadolu şehri Eskişehir’de nisan ayına kadar aralıkla kar yaşandı. Vatandaşlar hem soğuk havanın etkisi hem de baharın özlemini dile getirirken, il genelinde hava durumu güneşli olmaya başlamıştı. Son kaç gündür güneşli günlerini geçiren Eskişehirliler tam mutlu olmaya başlarken, korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanama karar duyuruldu. 29 Nisandan itibaren 17 günlüğüne vatandaşlar evlerinde kapanırken, dışarısı ise adeta bahar yaşanacağı ön görülüyor.

Metroloji 3. Bölgesinden alınan 5 günlük hava tahmininde cumartesi günü en yüksek hava sıcaklığı 29, pazar ve pazartesi günlerinde sıcaklık derecesi 30 olacağı tahmin ediliyor. Salı ve çarşamba günleri ise yine hava sıcaklığı 21 ve 20’e düşecekken bölgede hafif yağış bekleniyor.

Öte yandan 1 Mayıstan 17 Mayıs kapanmanın son gününe kadar, sadece 4 Mayıs salı günü ve 14 Mayıs cuma günü havanın yağışlı olarak ön görülüyor. Diğer günlerde hem güneşli hem de yaz havası olacağı düşünülüyor. Gelen bilgilere göre; vatandaşların uzun bir süre evde kaldığı günlerde dışarısı bahar havası yaşanacakken, insanlar ilk dışarıya çıkacak 17 Mayıs pazartesi ise tahminen yağışla karşı karşıya kalacaklar. Bu arada meteorolojik kaynaktan alınan bilgiler doğrultusunda; 1 Mayıstan 17 Mayısa karar en yüksek hava sıcaklığı 25, en düşük ise 10 olacağı ön görülüyor.

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