Jandarmanın 182. yıldönümü için video hazırlandı Ekiplerin hazırlıkları, çalışmaları, olaylara yaklaşımı, tatbikatları, kırsalda vatandaşla iç içe olan görüntüleri beğeniyle karşılandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Jandarma’nın 182. yıldönümü sebebiyle Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hazırlanan video büyük beğeni topladı.

1839 yılında kurulan Jandarma’nın, bu yılki 182. yıldönümünü sebebiyle çeşitlik kutlamalar hazırlanıyor. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personellerince günün anlam ve önemini vurgulamak, jandarma ekiplerinin çalışmalarını göstermek amacıyla bir video hazırlandı. Videoda ekiplerin hazırlıkları, çalışmaları, olaylara yaklaşımı, tatbikatları, kırsalda vatandaşla iç içe olan görüntüleri yer aldı. Hazırlanan video izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.