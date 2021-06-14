Plastik kapak hırsızlığı şüphelisi serbest bırakıldı

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Eskişehir’de tekerlekli sandalye için toplanan plastik kapakları çaldığı iddiasıyla yakalanıp adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, topladıkları plastik kapaklarla engelli vatandaşların yardımına koşarak tekerlekli sandalye temin eden 73 yaşındaki Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş’ın evlerinin önünden çalınan 30 çuval plastik kapak ile ilgili şüpheli M.T.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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