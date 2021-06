14 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın ayakkabılarının dahi çalıntı çıktı

Eskişehir’de 14 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsı polis tarafından yapılan titiz çalışma sonrası yakalanırken, tutuklanan şahsın yakalanırken giyindiği ayakkabıların dahil çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri, yaptıkları çalışma ve güvenlik kamerası incelemelerinde kent genelinde 14 ayrı ikamet ve iş yerinden meydana gelen hırsızlık olayını Yasin C., isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli sonrasında polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Yasin C., ilk ifadesinde 3 hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ederken, çalmış olduğu malzemelerin bir kısmını farklı bir şahsa sattığını ifade etti. Sattığı şahsın ikametinde yapılan aramada ise 8 parça çalıntı olabileceği değerlendirilen inşaat malzemesi ele geçirildi. Çalıntı eşya satın alan Mustafa B.’nin evinde yapılan aramada da 3 adet delici matkap bulunarak sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Mustafa B.’ye ise ‘Suç Eşyasının Satın Alınması’ suçundan işlem yapıldı.

Yasin C., isimli şahsın yakalanırken şahsın yakalanırken giymiş olduğu ayakkabının dahi çalıntı olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen ayakkabı sahibine teslim edilirken, işlemlerinin ardından şüpheli Yasin C., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

