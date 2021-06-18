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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunus Emre Yılı’nda Yunus Emre kitaplarına beklenen ilgi yok

İHA

Yunus Emre Yılı’nda Yunus Emre kitaplarına beklenen ilgi yok

2021 "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesine rağmen Eskişehir’deki sahaflarda Yunus’la alakalı eserlere ilgi beklenin altında.
Yılbaşında, ölümünün 700 yılı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılı "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmişti. İlanın ardından Yunus, kabri başında başta olmak üzere çeşitli etkinliklerle anılmaya başlanmıştı. Türk edebiyatına Allah sevgisi, insan sevgisi, ilahi adalet, ölüm gibi konularda önemli eserler veren Yunus Emre’nin eserlerine Eskişehir’de beklenilen ilgi gösterilmiyor.

Çeşit çok, ama ilgi yok
Konuyla alakalı sahaf Özgür Özyürek, Yunus Emre kitaplarına gösterilen talebi göz önünde bulundurarak, insanların ilgisini hakkında konuştu. Kitaplara talebin düşük olduğunu ve konudan duyduğu üzüntüyü dile getiren sahaf Özgür Özyürek, “Bu sene bildiğiniz üzere ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’, ama ne yazık ki böyle özel bir yıl olmasına rağmen özellikle yetişkin kategorisinde ekstra bir talep yok. Maalesef Yunus Emre ve Hacı Bektaşi Veli gibi âlimlerin kitaplarına normalin üstünde bir talep görmedik. Raflarımızda Yunus Emre gibi âlimlerin kitaplarında çeşit çok fazla, yani eski kitaplardan yeni kitaplara kadar fakat buna rağmen ilgi çok düşük” diye konuştu.
Bir başka sahaf olan Haluk Akkaya, ise diğer meslektaşının dediklerine katılarak Yunus Emre ve Türkçe Yılı’na rağmen Yunus’un eserlerine talebin ayı bir biçimde devam ettiğini belirtti. Haluk Akkaya, “Yunus Emre’yle alakalı kitapların satışında henüz bir artış yok. Eskiyle aynı olarak haftada bir ya da iki kez Yunus Emre toplu eserlerinin olduğu kitabın satışı var. Okuyucuların yanı sıra Yunus Emre ile alakalı verilen eser sayısında da bir değişiklik yok” ifadelerine yer vererek halkın ve yazarların ilgisine değindi.

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