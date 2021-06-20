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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saraç ‘Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

İHA

Saraç ‘Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Metin Saraç, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri”nde öğrencilerle buluştu.
Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri” devam ediyor. Okul konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere seslenen Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, Eskişehir OSB yönetimi olarak ortaya koydukları vizyon neticesinde Türkiye'de örnek bir okul inşa ettiklerini aktararak, “Ortaya konan vizyon sonucu Eskişehir'in ve Türkiye'nin en güzel okulu inşa edildi. Ancak bunun karşılığını sizler sahaya çıktığında, yani iş hayatına atıldığınız zaman göreceğimize inanıyoruz. Sahaya çıkıp aranan insan kaynağı olduğunuz zaman bizleri gururlandırmış olacaksınız” diye konuştu.

“Her iki yönünüzü güçlendirin”
Okul olarak sadece akademik başarı beklemediklerini sözlerine ekleyen Saraç, “Biz yönetim olarak sizlerden yüzde yüz akademik başarı beklemiyoruz. Sadece akademik alanda değil; kültürel ve sosyal olarak da kendinizi mutlaka geliştirmenizi istiyoruz. Hayatta başarılı olabilmek için her iki yönünüzü güçlü tutmalısınız. Bunun içindir ki biz okul olarak akademik başarınız yanında diğer yönünüzü güçlendirmek adına da çalışmalarda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Farklı olan kazanır”
“Farklı olan kazanır” diyen Saraç, “Bu okul hepimizin okulu. Buradan mezun olacak öğrencinin donanımlı olarak mezun olmasını istiyoruz. Nicelikten çok niteliği önemsiyoruz. Siz ne kadar istekli olursanız, o kadar daha çok başarılı olursunuz. Hayali olan hedefi olan çalışan sonunda başarılı olur. Özellikle iş hayatınızda farkınızı ortaya koyun. Farklı olan kazanır. Hatalarınızdan ders alın, başarısızlığınız nedenini sorun ve başarı için yönünüzü değiştirin. Sizler Eskişehir sanayinin geleceğinde çok büyük rol oynayacaksınız. Nitelikli genç nesiller, sanayimizin en büyük gücünü oluşturacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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