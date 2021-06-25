Beylikova’ya 200 baş hayvanlı işletme kurulacak

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Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve Eskişehir Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği (HAYKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bilir, hayvancılık işletmesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Alp ve Bilir, S.S Eskişehir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliğinin, Beylikova’da yapmış olduğu ve 200 baş hayvan barındıracak olan Damızlık Gebe Düve Yetiştiriciliği İşletmesi’nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Bilir, işletmeye verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Özkan Alp’e teşekkürlerini iletti.

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