Oyunun kurallarını değiştirecek İklim Yasası onaylandı ESO, üyeleri için adımlarını hızlandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oyunun kurallarını değiştirecek İklim Yasası onaylandı ESO, üyeleri için adımlarını hızlandırdı

İHA

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi, Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Koordinatörü Ömer Benli, İklim Yasası'nın etkilerini değerlendirdi.

Oyunun kurallarını değiştirecek İklim Yasası onaylandı ESO, üyeleri için adımlarını hızlandırdı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi, Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Koordinatörü Ömer Benli, İklim Yasası’nın etkilerini değerlendirdi.
Avrupa Parlamentosu, 24 Haziran’da Avrupa Birliği'nin ilk İklim Yasası'nı onaylayarak yeni bir süreci resmen başlatmış oldu. Bu kararın üretim ve ihracat sürecini derinden etkileyecek birçok değişikliğe kapı aralayacağını açıklayan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Koordinatörü Ömer Benli, dünyanın geleceği için son derece kritik olan İklim Yasası’nın üretim ve ticarette kuralları kökten değiştirebilecek güce sahip olduğunun altını çizdi.
Sürecin başlamasından itibaren ESO’nun duruma kayıtsız kalmayarak harekete geçtiğini açıklayan Benli, “İhracatımızı topyekûn etkileyecek bu gelişmeler yaşanırken Eskişehir Sanayi Odası olarak bünyemizde ‘Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Birimi’ oluşturduk. Bu kapsamda, ESO üyesi firmalara küresel ticareti ciddi şekilde etkilemesi beklenen “Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal)” hakkında, ESO Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Danışmanımız Prof. Dr. Sayın Cengiz Türe tarafından ücretsiz danışmanlık hizmetleri vermeye başladık. Danışmanlık kapsamında üyelerimize Avrupa Yeşil Mutabakatı, İklim Yasası ve önümüzdeki sürecin firmalara etkileri, firmaların atması gereken adımlar, özellikle ihracatçı üyelerimizin oluşturması gereken stratejiler, karbon ayak izi ve bunun ihracata etkileri gibi konularda destek vereceğiz. Eskişehir Sanayi Odası olarak iklim değişikliği sürecinin farkındayız ve üyelerimizi bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.
Karbon vergisi belirleyici mi?
İklim Yasası’nın devreye alınmasında dünyanın bu yüzyılın sonuna kadar üç dereceden fazla ısınmaya doğru gitmesinden ve buna bağlı olarak oluşacak etkilerin rol aldığını belirten Benli, “Önümüzdeki 30 yıl içerisinde sıcaklıkların 1,5 santigrat dereceyi aşması birçok canlı türünün varlığını riske sokacağı, yangın mevsimlerinin artacağı, iklim felaketlerinin yaşanacağını ve gıda güvenliği sorunlarının baş göstereceğini söylüyor. Risklerin önüne geçmek içinse varılan Yeşil Mutabakat (Green Deal) kapsamında uygulanacak olan karbon vergisi Türkiye'nin AB ile ticaretini derinden etkileyecek” değerlendirmesinde bulundu.
İklim Yasası ile küresel ısınmaya yol açan iktisadi faaliyetlerde başta karbon salımı olmak üzere tüm süreçlerde kısıtlar getirildiğini işaret eden Benli, bazı iyileşmeler hedeflendiğini vurguladı. Benli, “Üreticilerin daha yeşil, çevreci ve sürdürülebilir imalat yöntemlerini kullanmaları talep edilirken, bu koşulları sağlayamayan ürünlerin ticaretinde karbon vergisi başta olmak üzere önemli engeller devreye alınacak” bilgisini verdi.
Fırsat mı, tehdit mi?
İlk bakışta Türk üreticiler için korkutucu bir senaryo gibi görünse de bu uygulamanın aslında hem iklim değişikliğinin önüne geçecek hem de temiz üretim yapan sanayicilerin AB ile olan ticaretinde önemli avantajlar sağlayacağına vurgu yapan Benli, üreticilerin ürünlerini Avrupa Birliği'ne sürdürülebilirlik koşullarını sağlayarak vergisiz olarak gönderebileceğini dile getirdi.
AB'nin Yeşil Mutabakat ile istediği koşulları sağlamış üreticilerin karbon vergisi ödemeyeceğini anlatan Benli, çevreci üretim yaptığını kanıtlayan firmaların AB’deki müşterilerinin artacağını ve daha çok tercih edilir hale geleceğini de söyledi.
Gümrük Birliği’nin modernizasyonu çalışmaları ile birlikte AB’nin ticarette daha çok ikili anlaşmalara doğru yöneldiğini hatırlatan Ömer Benli, “Bu durum Türkiye'nin gümrük birliği ile elde ettiği avantajları yavaş yavaş ortadan kaldırmakta. Eğer Türkiye AB'nin yeni karbon vergisi hedefine hızlı bir şekilde uyum sağlarsa durumu önemli bir fırsata çevirebilir. Ancak tersi bir durumda sanayicilerimizin AB’ye olan ticaretinde ciddi sorunlar yaşanabilecek. Tehdidin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların vakit kaybetmeden başlatılması hayati önem taşımakta” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ataç kırsal mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi; "Tepebaşı’nda merkeze değil herkese hizmet var”
YEREL HABERLER Başkan Ataç kırsal mahallelerin muhtarları ile bir ...
Günyüzü'nde yaz Kur'an kursu için coşkulu açılış yapıldı
YEREL HABERLER Günyüzü'nde yaz Kur'an kursu için coşkulu açılış ...
Eski eşi tarafından tüfekle vurulan kadının yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Eski eşi tarafından tüfekle vurulan kadının yaşam ...
Tüfekle ağır yaraladığı eski eşini, kapısında beklemiş (2)
YEREL HABERLER Tüfekle ağır yaraladığı eski eşini, kapısında ...
Tarla domatesi sezonu açıldı Kilosu 2,5 TL’den başlayan domates fiyatının ileri dönemde 1 TL’ye kadar düşmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Tarla domatesi sezonu açıldı Kilosu 2,5 TL’den ...
Görenler rahatça dut yiyebilsin diye ağacına 'size helal' yazısı astı
YEREL HABERLER Görenler rahatça dut yiyebilsin diye ağacına 'size ...
İnönü’deki yeni okul binası ve kapalı spor salonu inşası tamamlandı
YEREL HABERLER İnönü’deki yeni okul binası ve kapalı spor salonu ...
TÜBİTAK’tan Anadolu Üniversitesinin projesine onay
YEREL HABERLER TÜBİTAK’tan Anadolu Üniversitesinin projesine onay
Fizyomer ve SEV arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER Fizyomer ve SEV arasında protokol imzalandı
Yasaksız düğünler kına satıcılarının da yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Yasaksız düğünler kına satıcılarının da yüzünü ...
Ucuz kedi mamaları hayvan sağlığını tehdit ediyor
YEREL HABERLER Ucuz kedi mamaları hayvan sağlığını tehdit ediyor
Hayvan alım ve satım işlemleri dijital ortamda
YEREL HABERLER Hayvan alım ve satım işlemleri dijital ortamda
Yaz aylarında sağlıklı beslenme için 10 altın kural Ümit Vişnelik Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Ayda Erken: “Bize kilo aldıran en önemli unsurlardan biri düzensiz uyku ve yemek saatleridir” "Hamur tatlıları yerine dondurma tercih edin"
YEREL HABERLER Yaz aylarında sağlıklı beslenme için 10 altın ...
ATM’lere kart kopyalama aparatı ve kamera yerleştiren 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER ATM’lere kart kopyalama aparatı ve kamera yerleştiren ...
Yağmuru görüntülerken yıldırımın düşme anını yakaladı
YEREL HABERLER Yağmuru görüntülerken yıldırımın düşme anını yakaladı
Aylardır faaliyet göstermeyen kapalı yüzme havuzları açıldı
YEREL HABERLER Aylardır faaliyet göstermeyen kapalı yüzme havuzları ...
Dehşet dolu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Dehşet dolu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ...
Tüfekle ağır yaraladığı eski eşini, kapısında beklemiş
YEREL HABERLER Tüfekle ağır yaraladığı eski eşini, kapısında ...
Sivas katliamında ölenler Eskişehir'de anıldı Odunpazarı Belediye Başkan Kurt: “Madımak’ı unutmayacağız ve unutturmayacağız”
YEREL HABERLER Sivas katliamında ölenler Eskişehir'de ...
Uyuşturucu satıcılarına geçit yok
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına geçit yok
Kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
YEREL HABERLER Kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
Türkiye Bilişim Derneği’nden Başkan Ataç’a teşekkür
YEREL HABERLER Türkiye Bilişim Derneği’nden Başkan Ataç’a teşekkür
Ümit Özdağ’dan Eskişehir OSB’ye ziyaret Özdağ: “İmalat sanayi ülkenin ana dinamiğidir”
YEREL HABERLER Ümit Özdağ’dan Eskişehir OSB’ye ziyaret Özdağ: ...
Eskişehir’de ilk defa bir köpeğe mikroçip takıldı Evcil hayvanlar bu çip sayesinde kaybolmayacak Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: “Türkiye çapındaki ırklar için çok önemli bir uygulama”
YEREL HABERLER Eskişehir’de ilk defa bir köpeğe mikroçip ...