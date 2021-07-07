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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Beylikova Belediyesi’ne sıfır traktör hibe edildi.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve Belediye Meclis üyelerinin katılımları ile yeni iş makinasını kutlamak adına kurban kesim töreni gerçekleştirildi. Hibe edilen sıfır traktör, dualarla Beylikova Belediyesi’nin hizmetine sunuldu.

Törene katılan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, traktörün koltuğuna oturarak, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize hibe edilen sıfır traktörün Beylikovamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” sözlerini kullandı.

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