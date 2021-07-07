Beylikova Belediyesi’ne sıfır traktör hibe edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beylikova Belediyesi’ne sıfır traktör hibe edildi

İHA

Beylikova Belediyesi’ne sıfır traktör hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Beylikova Belediyesi’ne sıfır traktör hibe edildi.
Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve Belediye Meclis üyelerinin katılımları ile yeni iş makinasını kutlamak adına kurban kesim töreni gerçekleştirildi. Hibe edilen sıfır traktör, dualarla Beylikova Belediyesi’nin hizmetine sunuldu.
Törene katılan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, traktörün koltuğuna oturarak, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize hibe edilen sıfır traktörün Beylikovamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” sözlerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksek tansiyona karşı 8 etkili önlem
YEREL HABERLER Yüksek tansiyona karşı 8 etkili önlem
Eskişehir Aqua Rugby’de milli gurur
YEREL HABERLER Eskişehir Aqua Rugby’de milli gurur
Çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 kardeş tutuklandı
YEREL HABERLER Çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 kardeş tutuklandı
(Özel) 15 yaşında NASA’nın yarışmasında finalist olan ilk Türk
YEREL HABERLER (Özel) 15 yaşında NASA’nın yarışmasında finalist olan ...
Market sahibinin köpeği “Dayı” mahallenin maskotu oldu
YEREL HABERLER Market sahibinin köpeği “Dayı” mahallenin maskotu ...
Çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı
Kaçak sigara satılan lastikçiye operasyon düzenlendi
YEREL HABERLER Kaçak sigara satılan lastikçiye operasyon düzenlendi
(Özel) Piyasayı rahatlatacak domates tezgaha düştü Eskişehir seralarında yetiştirilen ürünler 12 şehirde satılıyor Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç: “Türkiye’de en ucuza sebze, belki de meyve yiyen şehirlerde başı çekiyoruz”
YEREL HABERLER (Özel) Piyasayı rahatlatacak domates tezgaha ...
(Özel) Sporla stresten arınıyorlar Odunpazarı’nda enerjik ve zinde kadınlar sporu tavsiye ediyor Hem eğleniyor hem de kilo veriyorlar Spor eğitmeni Nilüfer Akyüz: “Hareketsiz yaşam, hastalıkları beraberinde getiriyor” “Yaşları ne olursa olsun herkesi egzersiz yapmaya davet ediyorum”
YEREL HABERLER (Özel) Sporla stresten arınıyorlar Odunpazarı’nda ...
Eskişehir'de TIR'la kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de TIR'la kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Tır kamyonete çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tır kamyonete çarptı: 3 yaralı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1’i ...
ATM'lerden 50 bin liralık vurgun yapan 2 kişi tutuklandı Makinelere kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği kuran 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER ATM'lerden 50 bin liralık vurgun yapan 2 kişi ...
Eskişehir´de ATM dolandırıcısı 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de ATM dolandırıcısı 2 şüpheli tutuklandı
“Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler” projesi üçüncü atölye çalışması gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler” projesi ...
Tepebaşı’nda gün spor ile başlıyor
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda gün spor ile başlıyor
Fransız Dili Ataşesi Vincent Brousse, Çağfen Koleji’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Fransız Dili Ataşesi Vincent Brousse, Çağfen ...
Başkan Küpeli’den Bulgar sanayicilere yatırım daveti "Bulgar sanayicileri Eskişehir’e, Eskişehir OSB’ne yatırım yapmaya davet ediyorum"
YEREL HABERLER Başkan Küpeli’den Bulgar sanayicilere yatırım ...
İş garantili kursa ilgi büyük MEGEM’in 3. dönem kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER İş garantili kursa ilgi büyük MEGEM’in 3. dönem ...
Odunpazarı ilk hasadı Kalkanlı’da yaptı Başkan Kurt: “Bereketi paylaşacağız”
YEREL HABERLER Odunpazarı ilk hasadı Kalkanlı’da yaptı Başkan ...
Ali Çelikoğlu: Eskişehirspor'u kapatan son divan başkanı olmak istemiyorum
YEREL HABERLER Ali Çelikoğlu: Eskişehirspor'u kapatan son divan ...
Eskişehir ve Kütahya´da vaka sayıları düştü, Bilecik´te arttı
YEREL HABERLER Eskişehir ve Kütahya´da vaka sayıları düştü, ...
Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu eski yönetimleri hedef aldı Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu: “Kulüp borçlanamaz olmuş ve itibarını kaybetmiş” “Trabzonspor’la buzları eritmek iki camia açısından çok önemli”
YEREL HABERLER Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu eski ...
İşlerin düzelmesine sevinemediler Petshopların işleri yeniden düzene girmeye başlasa da ürünlere gelen anormal zamlar satıcıyı yine zora sokuyor İşletmeci Emre Kozan, "Pandemi ve döviz kuru bahanesi ile yapılan yüzde 100 zam yüzünden vatandaşlara karşı cevapsız kalıyoruz"
YEREL HABERLER İşlerin düzelmesine sevinemediler Petshopların işleri ...