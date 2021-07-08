Kapı güvenliği için kilitler 5 senede bir değiştirilmeli Çok eski kapı kilidi güvenlik riski oluşturabilir

Ev, iş yeri veya her hangi bir kapıda bulunan kilitlerin en uzun 5 senede bir değiştirilmesi gerektiği, aksi durumda hem kilidin aşınma payı, hem de anahtarların kontrol dışı çıkması ihtimaliyle güvenliği sıfıra indiği belirtiliyor.

Eskişehirli anahtarcı Soner Altın, her hangi bir kapı kilidinin 5 senede bir değiştirilmesi gerektiği söyledi. Altın, uzun yıllardır aynı kilit kullanması halinde hem kapının aşınma ihtimali, hem de yedek anahtarlar kim veya kimlerde oldukları belli olmadığı için yeni kilidin hayatı önem taşıdığı ifade etti. Anahtarcı Soner Altın, konu ile ilgili şöyle bilgi verdi:

“Bir kilidin en uzun olarak 5 yıl içinde değiştirilmesi gerekiyor. Bu şekilde hem kilidin aşınma payından hem de mevcut anahtarlarımızın kontrolün dışına çıktığından dolayı kapımızın emniyetini koruyabiliyoruz. Çünkü aradan yıllar geçtiği için yedek anahtarın nerede olduğunu bilemiyoruz. Kim veya kimlere, ne zaman verdiğimizi de unutmuş olabiliriz. Yine aynı şekilde güvenerek verdiğimiz ancak kişi kötü niyetli olup onun yedeğini çıkartmış olabilir. Bu durum yakınlarımızdan kaynaklanıyor daha çok. Dolayısıyla kapı kilitlerimizi 5 senede bir değiştirilmesi lazım.”



Eski model ekonomik kapılar daha sorunlu

Çelik kapı veya ekonomik kapı olarak bilinen kapıların kilitlerin aşınma payı yeni model kapılardan daha çok yüksek olduğu söyleyen Altın, “Eski model çelik kapılarda yani ekonomik kapı dediğimi kapılarda belli bir süre sonra kilitlemediğimiz sürece kartla açılabiliyor. Ancak yeni tip kapılarda tırnak sisteminden dolayı kartla açılma imkânsız. Dolayısıyla söz ettiğimiz ekonomik kapılardaki kilitleri 5 seneden de önce değiştirilmesi lazım. Bu kapı kullananların dışarıya çıkmadan önce kesinlikle kilitlenmesi gerekiyor. Yoksa o kapının güvenliği sıfıra iniyor” diye aktardı.



Eski kapılara yeni teknik

Eski binalarda bulunan ekonomik veya diğer kapıları güçlendirmek için ek bir tekniği ile güçlendirebileceği söyleyen Anahtarcı Soner Altın, “Müşteri bir kapının güvensiz olduğunu hissediyorsa kapı güçlendirme sistemleri kullanılmalı. Öncelikle bunlardan uygulayabiliriz. Nasıl bir yeni model kapıda veya yüksek kaliteli modeli kapıda tırnak modeli varsa biz ekonomik kapılara da bunları uygulayabiliyoruz. Bu şekilde vatandaş zamanında yaptırmış olduğu ekonomik kapıyı değiştirmeden sadece kilidini değiştirerek güvenliği sağlayabilir. Bu sistem hem uzun ve hem de kişiyi güvenleştirir” dedi.

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